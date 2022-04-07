Умер легендарный киноактер Джимми Ван Юй

Ушел из жизни знаменитый актер, звезда фильмов про боевые искусства Джимми Ван Юй. Артисту было 79 лет. О его смерти сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ван Юй снялся более чем в 40 боевиках. Наибольшую популярность актеру принес фильм «Однорукий меченосец» 1967 года. В картине Ван Юй продемонстрировал безупречные навыки владения мечом, покорив азиатских зрителей. Кассовые сборы ленты принесли киностудии, с которой работал артист, свыше миллиона гонконгских долларов, что в те времена являлось рекордной суммой.

Еще одним ярким фильмом с участием актера стал «Китайский боксер», в котором Ван Юй, а также его коллеги по съемочной площадке впервые сражались не на мечах, а использовали технику кунг-фу. До появления на экранах Брюса Ли Джимми Ван Юй являлся самым высокооплачиваемым актером в жанре кино о боевых искусствах.

В последние годы артист боролся с серьезным недугом, о котором предпочитал не рассказывать. Фото pixabay.com/Myriams-Fotos