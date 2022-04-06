Мужчина две недели не знал о том, что сказочно разбогател

Житель Австралии две недели носил в кошельке лотерейный билет и не подозревал, что выиграл целое состояние. Об этом пишет агентство UPI.

Мужчина отвлекся, когда проверял результаты розыгрыша, положил билет в кошелек и сразу же забыл о нем. Он вспомнил о лотерее лишь спустя две недели, когда покупал еду и заметил билет в кошельке. Лишь после этого австралиец узнал, что его выигрыш составил 1,25 миллиона австралийских долларов (81,1 миллиона рублей).

«Не могу поверить, что я две недели был миллионером и не догадывался об этом, - сказал счастливчик. - Когда я покупаю билет, то всегда надеюсь выиграть несколько сотен долларов, но то, что произошло - это безумие. Я долго не мог осознать произошедшее!»

Мужчина надеется, что выигрыш упростит ему жизнь. Он намерен помочь семье и друзьям, а также сделать ремонт в доме. Часть денег австралиец планирует инвестировать и потратить на путешествия. «Мы надеемся провести несколько выходных в путешествиях в этом году», - отметил он. Фото pixabay.com/stevepb