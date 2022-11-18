Женщина сдала ЕГЭ в 81 год

В 2022 году ЕГЭ в России сдавали и весьма возрастные участники. Об этом рассказал замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский, слова чиновника приводит ТАСС.

Как отметил Круглинский, самой возрастной участницей Единого госэкзамена в этом году стала 81-летняя женщина из Санкт-Петербурга. Всего в ЕГЭ приняли участие 211 россиян, возраст которых перевалил за 50 лет.

Чиновник также отметил, что самым возрастным участником экзамена, поступившим в вуз, стал 61-летний мужчина. Сейчас он учится на политолога. // Фото: unsplash.com