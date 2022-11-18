Водитель умер за рулем школьного автобуса в Чите

В Чите водитель школьного автобуса умер прямо за рулем. По счастливой случайности, доехать до детей он не успел, пишет «Лента.ру» со ссылкой на региональные СМИ.

Отмечается, что инцидент случился 7 ноября. Мужчина прошел медосмотр перед рейсом, но сразу же после выезда потерял сознание и скончался. Дети его так и не дождались.

Как отметил коллега умершего, в тот день мужчина жаловался на плохое самочувствие. В посмертном эпикризе сказано, что у скончавшегося водителя обнаружили отек легкого с недостаточностью левого желудочка, субэндокардиальный некроз и острый эрозивный гастрит. // Фото: unsplash.com