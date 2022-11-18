Двое мужчин погибли от отравления в гараже под Челябинском

В Челябинской области два человека погибли в гараже. Об этом сообщает Ura.ru.

Трагедия произошла в городе Озерск. Известно, что мужчины распивали в гараже спиртные напитки. Следов насильственной смерти на телах умерших не обнаружили.

По предварительной версии, местные жители могли отравиться выхлопными газами автомобиля ВАЗ во время употребления алкоголя. Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. // Фото: unsplash.com