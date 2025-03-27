27 марта 2025, 13:27
Женщина с ребенком упали на пути в московском метро
ЧП в столичной подземке случилось на станции «Коломенская»
Фото прокуратуры Москвы
В метро Москвы женщина с ребенком упали на пути. Об этом сообщает прокуратура столицы в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, инцидент произошел на станции «Коломенская». Молодая мать отвлеклась, зашла за ограничительную линию и рухнула вниз вместе со своим малышом.
Благодаря удивительному стечению обстоятельств, никто не пострадал. Очевидцы помогли женщине и ребенку подняться на платформу.
В обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.