Женщина с ребенком упали на пути в московском метро

В метро Москвы женщина с ребенком упали на пути. Об этом сообщает прокуратура столицы в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел на станции «Коломенская». Молодая мать отвлеклась, зашла за ограничительную линию и рухнула вниз вместе со своим малышом.

Благодаря удивительному стечению обстоятельств, никто не пострадал. Очевидцы помогли женщине и ребенку подняться на платформу.

В обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.