27 марта 2025, 12:24
Младенец внезапно умер в элитном поселке
Под Екатеринбургом выясняются обстоятельства смерти маленького мальчика
Фото: unsplash.com / Manuel Schinner
Под Екатеринбургом внезапно умер младенец. Трагедия произошла в элитном коттеджном поселке, сообщает издание e1.ru.
По данным источника, мать мальчика приехала в гости к его отцу, который живет с другой женщиной. Родители уложили малыша спать. Спустя какое-то время его решили разбудить, но младенец уже не подавал признаков жизни.
В обстоятельствах смерти малыша разбираются сотрудники полиции и Следственного комитета региона.
Отмечается, что конфликтов между родителями не было. Мужчина и две женщины часто проводили время вместе.