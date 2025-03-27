Младенец внезапно умер в элитном поселке

Под Екатеринбургом внезапно умер младенец. Трагедия произошла в элитном коттеджном поселке, сообщает издание e1.ru.

По данным источника, мать мальчика приехала в гости к его отцу, который живет с другой женщиной. Родители уложили малыша спать. Спустя какое-то время его решили разбудить, но младенец уже не подавал признаков жизни.

В обстоятельствах смерти малыша разбираются сотрудники полиции и Следственного комитета региона.

Отмечается, что конфликтов между родителями не было. Мужчина и две женщины часто проводили время вместе.