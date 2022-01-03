Женщина родила близнецов в разные годы с разницей в 15 минут

Жительница Калифорнии родила близнецов прямо в новогоднюю ночь. При этом дети родились в разные годы, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на New York Post.

Первым на свет в 23:45 31 декабря появился мальчик. Ровно в полночь родилась его сестренка. Таким образом, сын женщины родился в 2021 году, а ее дочь - уже в 2022.

Американка призналась, что считает невероятно удивительным иметь детей-близнецов с разными днями и годами рождения. Врач, принимавшая роды, назвала этот случай одним из самых запоминающихся в своей карьере. Фото pixabay.com/5921373