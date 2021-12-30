Telegram добавил удобные опции

Популярный у россиян мессенджер Telegram расширил функционал. Теперь пользователям доступна защита от спойлеров, переводчик и реакция на сообщения, а также генератор QR-кодов для ссылок на каналы, беседы и страницы пользователей, пишет «Лента».

Опционал доступен в обновленной версии Telegram. Чтобы отправить реакцию эмодзи, нужно дважды нажать на сообщение. В личной переписке функция будет работать автоматически, в группах или каналах администраторы могут выбрать, разрешить ли реакцию и какие эмодзи можно отправлять.

Пользователи теперь могут переводить сообщения на разные языки. Включить функцию можно в разделе «Настройки», пункт «Языки». Для перевода нужно нажать на сообщение и выбрать «Перевод». Среди новых функций - QR-код со ссылкой на профиль. Для создания QR-кода нужно нажать на иконку рядом с публичной ссылкой в профиле пользователя или чата и выбрать подходящие цвета и узор.

Защита от спойлеров позволит скрывать часть текста или текст целиком. Для этого следует выделить то, что нужно скрыть, и применить форматирование «Скрытый». Текст не будет видно ни в сообщениях, ни в списке чатов, ни в оповещениях. (фото pixabay.com, LoboStudioHamburg)