14 февраля 2023, 21:34
Женщина решила купить суп и разбогатела
Рядовой поход в магазин закончился для американки невероятным успехом
Жительница США заехала в магазин за супом для сестры и разбогатела. Об этом пишет агентство UPI.
Американка по имени Фоун Хьюз отправилась в торговую точку за супом и заодно решила приобрести билет лотереи. Ее удивлению не было предела, когда она обнаружила, что указанные ей числа совпали с теми, что выпали в розыгрыше. В результате женщина сорвала джекпот в 148,5 тысячи долларов.
На вручение приза Хьюз приехала вместе со своей сестрой, для которой покупала суп. Женщины не признались, на что собираются потратить деньги. // Фото: unsplash.com