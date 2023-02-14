Женщина решила купить суп и разбогатела

Жительница США заехала в магазин за супом для сестры и разбогатела. Об этом пишет агентство UPI.

Американка по имени Фоун Хьюз отправилась в торговую точку за супом и заодно решила приобрести билет лотереи. Ее удивлению не было предела, когда она обнаружила, что указанные ей числа совпали с теми, что выпали в розыгрыше. В результате женщина сорвала джекпот в 148,5 тысячи долларов.

На вручение приза Хьюз приехала вместе со своей сестрой, для которой покупала суп. Женщины не признались, на что собираются потратить деньги. // Фото: unsplash.com