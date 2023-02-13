Мужчина отправился в магазин за курицей и неожиданно разбогател

В США мужчина сходил в магазин у дома, купил лотерейные билеты и разбогател. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Американец, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что проснулся посреди ночи 6 февраля, поскольку почувствовал голод. Он оделся и отправился в соседний магазин, чтобы купить жареную курицу. На прилавке мужчина увидел лотерейные билеты и решил приобрести парочку. Затем он съел курицу и пошел домой.

В своем доме любитель поесть по ночам проверил билеты и обнаружил, что выиграл 750 тысяч долларов. «Я никогда в жизни не выигрывал таких денег. Все дело было в курице. Обычно я не просыпаюсь по ночам», - решил счастливчик.

Американец рассказал, как планирует потратить выигрыш. Он собирается отдохнуть в горах, а затем купить новый дом для себя и сына. Мужчина отметил, что обязательно продолжит играть в лотерею. // Фото: unsplash.com