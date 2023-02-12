Гигантский разлом в Турции показали из космоса

Фотографию тектонического разлома на оливковом поле в деревне Тепехан, образовавшегося после разрушительного землетрясения в Турции, опубликовал Роскосмос. Снимок был сделан космическим аппаратом «Канопус-В».

Разлом шириной около 200 метров и глубиной 30 образовался в провинции Хатай в результате землетрясения.

6 февраля на юго-востоке Турции и в Сирии произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Подземные толчки ощущались в соседних странах. После этого были зафиксированы афтершоки и землетрясения меньшей силы. Погибли более 24 тысяч человек. // фото сообщество Роскосмоса ВК