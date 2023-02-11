11 февраля 2023, 16:48
В Турции после землетрясения образовался гигантский разлом
Гигантская глубокая трещина появилась на оливковом поле
Разлом шириной около 200 метров и глубиной 30 образовался в провинции Хатай в результате землетрясения, сообщает РИА Новости.
Местный телеканал опубликовал видео, на котором запечатлена огромная трещина на оливковом поле в деревне Тепехан. По словам местных жителей, во время подземных толчков они слышали громкий взрыв.
Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля, после этого были зафиксированы афтершоки и еще одно мощное землетрясение. Землетрясение также затронуло Сирию.
Количество жертв в Турции превысило 20 тысяч, спасатели продолжают разбирать завалы и находить выживших. // фото скриншот