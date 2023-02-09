Самым влиятельным человеком Дубая стал Дуров

Основателя ВКонтакте и Telegram Павла Дурова сочли самым влиятельным в Дубае человеком. Такова версия издания Arabian Business. Оно опубликовало на своем сайте список 100 влиятельных персон.

В публикации сказано, что россиянин в 22 года запустил крупнейшую соцсеть и с капиталом в 15,1 миллиарда долларов стал известен как российский Марк Цукерберг.

- Затем в 2013 году он запустил Telegram, сервис для обмена мгновенными сообщениями, поддерживающий сквозное шифрование сообщений, видео- и аудиовызовов, - пишет издание. // фото: Павел Дуров/ВКонтакте