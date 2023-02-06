Арнольд Шварценеггер на своем внедорожнике сбил велосипедистку

Знаменитый артист и политик Арнольд Шварценеггер устроил аварию в США. «Терминатор» ехал на своем черном большом внедорожнике и сбил велосипедистку, передает TMZ.

Инцидент случился утром 5 февраля в Лос-Анджелесе. По данным издания, женщина двигалась на велосипеде и резко въехала на полосу, где находился автомобиль 75-летнего актера.

Железный Арни увидел ее и затормозил, но все же врезался в женщину. Ее увезли в больницу с травмами. Артист лично отвез велосипед в мастерскую и отдал в ремонт. // фото: Felix Hörhager/globallookpress.com