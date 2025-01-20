Женщина приняла таблетки от незнакомца и оказалась в больнице

Жительница Карелии разговорилась в столовой на вокзале в Петербурге с незнакомцем, а после оказалась в больнице.

О произошедшем сообщается в телеграм-канале «78/Новости». Незнакомый мужчина подсел к женщине, интересовался ее мобильным телефоном и деньгами, предложил уехать в хостел. Женщина отказалась. В процессе разговора она кашляла, незнакомец предложил ей выпить таблетки якобы от кашля.

Женщина приняла медикаменты, а вскоре почувствовала, что ее сознание путается и она ужен не понимает, что происходит. По информации источника, к мужчине подошел его знакомый. Женщина же обратилась за помощью, ее госпитализировали. Того, кто дал ей таблетки, попытались найти. // фото unsplash.com