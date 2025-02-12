Женщина пострадала в жестком дорожном столкновении в Карелии

Утром 11 февраля в Сегежском округе произошло жесткое ДТП. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, недалеко от поселка Надвоицы 78-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» допустил занос, из-за чего его машина столкнулась со встречным автомобилем «Шкода Рапид».

В результате происшествия травмы получила 50-летняя водитель иностранного автомобиля. Обстоятельства случившегося выясняются. // Фото ГАИ