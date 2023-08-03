Женщина получила тяжелую травму на острове Кижи

В среду, 2 августа, в 16 часов 12 минут в пожарно-спасательную часть по охране острова Кижи поступил звонок с просьбой о помощи. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Звонивший рассказал, что в деревне Ямка, расположенной на заповедном острове, женщина по неосторожности сломала ногу.

Прибывшие к месту вызова пожарные на месте оказали пострадавшей первую медицинскую помощь, после чего на катере, стоящем в боевом расчете части, доставили пострадавшую по воде на «большую землю», где женщину уже встречали врачи скорой помощи. // Фото «Петрозаводск говорит»