03 августа 2023, 07:44
Женщина получила тяжелую травму на острове Кижи
Пожарные доставили женщину со сломанной ногой к врачу
В среду, 2 августа, в 16 часов 12 минут в пожарно-спасательную часть по охране острова Кижи поступил звонок с просьбой о помощи. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.
Звонивший рассказал, что в деревне Ямка, расположенной на заповедном острове, женщина по неосторожности сломала ногу.
Прибывшие к месту вызова пожарные на месте оказали пострадавшей первую медицинскую помощь, после чего на катере, стоящем в боевом расчете части, доставили пострадавшую по воде на «большую землю», где женщину уже встречали врачи скорой помощи. // Фото «Петрозаводск говорит»