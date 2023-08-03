Два автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Петрозаводске

В среду днем в Петрозаводске произошло ДТП на нижнем Чапаевском кольце. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

Все случилось в 16:47. На кадрах видно, как столкнулись два автомобиля. Один из них начинал движение со светофора, другой пытался проскочить перекресток.

В результате аварии транспортные средства получили повреждения. Движение на участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео Sampo.ru