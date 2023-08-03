Пропавшая в Петрозаводске молодая горожанка найдена

Пропавшая в Петрозаводске 38-летняя женщина найдена. Об этом сообщает паблик «ЛизаАлерт».

Напомним, молодая горожанка исчезла 28 июля. Несколько дней о ее судьбе ничего не было известно.

По данным волонтеров, петрозаводчанка жива, с ней все хорошо. Где именно она была все это время, а также обстоятельства обнаружения пропавшей не уточняются. // Фото «Петрозаводск говорит»