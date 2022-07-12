12 июля 2022, 20:00
Женщина отправилась на прогулку в лес и заблудилась
Спасатели обнаружили женщину в семи километрах от населенного пункта, ее вернули домой
Женщина заплутала во время прогулки в лесу в Питкярантском районе. Сотовая связь в той местности ловила плохо, а определить местоположение женщина не смогла.
На ее поиски отправились спасатели Сортавальского поисково-спасательного отряда.
Заблудившуюся женщина нашли в лесу в семи километрах от поселка Хийденсельга. Спасатели отвезли ее домой. (фото unsplash.com, Steven Kamenar)