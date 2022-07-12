Женщина отправилась на прогулку в лес и заблудилась

Женщина заплутала во время прогулки в лесу в Питкярантском районе. Сотовая связь в той местности ловила плохо, а определить местоположение женщина не смогла.

На ее поиски отправились спасатели Сортавальского поисково-спасательного отряда.

Заблудившуюся женщина нашли в лесу в семи километрах от поселка Хийденсельга. Спасатели отвезли ее домой. (фото unsplash.com, Steven Kamenar)