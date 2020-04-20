Женщина не знала, что стала жертвой мошенников, пока не пришла в банк

Жительница Петрозаводска пришла в банк за кредитом. Но ей отказали. Причина была в плохой кредитной истории. Однако горожанка ранее никогда не брала деньги в кредит, рассказали в МВД.

В бюро кредитных историй ей сообщили об имеющемся долге по микрозайму, который был взят на ее имя год назад. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Уголовный розыск установил 29-летнего подозреваемого по номеру телефона и IP-адресу. Молодой человек сознался в содеянном. Он рассказал, что оформил займ через Интернет, использовав паспортные данные своей знакомой. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.