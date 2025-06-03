Женщина из Петербурга подавилась долькой мандарина и умерла

В Санкт-Петербурге 64-летняя женщина не выжила после того, как подавилась долькой мандарина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 23 мая в своей квартире пенсионерка ела мандарин. В какой-то момент она поперхнулась и начала задыхаться. Скорая помощь экстренно доставила пострадавшую в больницу, она пережила клиническую смерть, но врачи ее откачали.

Больше недели пациентка дышала через трубочку и находилась под наблюдением медиков. Однако начавшиеся осложнения привели к ее смерти. © «Петрозаводск говорит»