Женщина-инвалид не может выйти на улицу и пожаловалась в прокуратуру

На одну из управляющих компаний пожаловалась 72-летняя петрозаводчанка. Домой к женщине с инвалидностью выехал прокурор Петрозаводска Сергей Кокорев, сообщили в Telegram надзорного ведомства.

Инвалид-колясочник рассказала, что управляющая организация не принимает никаких мер, чтобы обеспечить комфортные условия для инвалидов.

Выйти из квартиры для передвигающейся на коляске женщины – это большая проблема, потому что в ее подъезде не установлен пандус. При этом пенсионерка пытается вести активный образ жизни.

Прокурор города принял заявление женщины лично по месту жительства и поручил организовать проверку. // фото: прокуратура Петрозаводска/ Telegram