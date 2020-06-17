17 июня 2020, 11:30
Женщина и ребенок пострадали в ДТП на «Коле» в Карелии
Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся в Сегежском районе
16 июня в 12:15 на 759-м километре трассы «Кола» произошло ДТП. Подробности аварии рассказали в ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, 61-летний водитель автомобиля «Митсубиси L200» не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.
В результате происшествия пострадала 55-летняя пассажирка, ее доставили в Сегежскую ЦРБ. Также травмы получил 10-летний ребенок. Ему помощь оказали на месте происшествия.