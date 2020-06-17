Петрозаводчане наворовали чужого имущества на полмиллиона рублей

В полицию Пряжинского района поступило заявление о хищении кабеля линии телефонной связи, ущерб составил более 500 000 рублей, сообщает МВД Карелии.

Было установлено, что на нескольких участках срезано в общей сложности почти 10 километров кабеля. Подозреваемыми оказались двое петрозаводчан, 48 и 62 лет.

«В беседе с полицейскими мужчины пояснили, что с помощью «монтерских кошек» залезали на воздушно-столбовые линии телефонной связи и срезали кабель. После чего доставляли его в Петрозаводск и сдавали похищенное в пункт приема металлолома. Всего в результате незаконной деятельности им удалось выручить около 100 000 рублей»,

- сообщает МВД.

Возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 2 статьи 158 и пункту «а» части 2 статьи 215.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Один из мужчин арестован, второй находится под подпиской о невыезде.