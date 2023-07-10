Женщина и младенец пострадали в ДТП в Петрозаводске

Вечером 9 июля в Петрозаводске случилась авария – столкнулись ВАЗ и Volkswagen. В результате ДТП пострадали женщина и ребенок, сообщили в Госавтоинспекции.

За рулем ВАЗ был 26-летний водитель, он в 21:00 выезжал с прилегающей территории около дома № 59 по Балтийской улице и не предоставил преимущество Volkswagen. В результате автомобили столкнулись.

Медицинская помощь потребовалась пассажирам ВАЗ. Пострадали 32- летняя женщина и полугодовалый ребенок. // фото: ГИБДД Петрозаводска