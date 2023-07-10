Пожарных к горящему дому доставили на катере вместе с мотопомпой

Вчера вечером в 20 часов 11 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сегежского района поступило сообщение о том, что на станции Шпаловая горит одноэтажный деревянный дом.

Из-за отсутствия подъездных путей по суше на помощь пожарным пришли инспекторы ГИМС. Они на катере доставили двух пожарных вместе с мотопомпой к месту происшествия.

Установив мотопомпу в Линдозеро, расположенное в 40 метрах от места пожара, спасатели залили огонь и не допустили его распространения.

Дом и хозяйственная постройка были значительно повреждены. Общая площадь возгорания составила порядка 60 квадратных метров.

Еще один пожар в Сегежском районе произошел днем в субботу 8 июля в поселке Кирасозеро на территории дачного кооператив «Труд-2». Там по неизвестной причине загорелась частная баня. Огнем был поврежден потолок на общей площади четыре квадратных метра. // фото: pxhere.com