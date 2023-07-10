Появились видео и подробности вчерашнего ДТП с «семеркой» и «Нивой»

Утром 9 июля два автомобиля с прицепами столкнулись на выезде из Петрозаводска. В группе полиции Прионежского района ВКонтакте опубликовали подробности и видео последствий.

Авария произошла неподалеку от Новой Вилги в 10:30, в воскресенье. На 421-м километре автодороги «Кола» врезались друг в друга ВАЗ-2107 и Chevrolet Niva.

Очевидцы писали, что водителя «семерки» зажало в салоне. Полицейские уточнили, что он не предоставил преимущество внедорожнику.

В результате ДТП 64-летний водитель ВАЗ был ранен, его госпитализировали. В «Ниве» находились четверо - 43-летний водитель и три пассажира, никто не пострадал. // фото, видео: полиция Прионежского района