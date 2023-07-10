Серьезный пожар произошел вечером в Суоярви

В воскресенье, 9 июля, в 15 часов 59 минут на пульт Единой службы спасения-01 Суоярви поступило тревожное сообщение. На улице Первомайской загорелся деревянный 2-квартирный одноэтажный жилой дом.

Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета были уже на месте происшествия. К этому моменту из-за приоткрытых дверей одной из квартир вырывались языки пламени. По словам от очевидцев происшествия, в квартире мог находиться пятилетний ребенок.

Создав звено газодымозащитников, пожарные с риском для жизни, прикрываясь водяной завесой, пошли на максимальное сближение с огнем. В условиях плотной задымленности и высокой температуры они за короткое время обследовали квартиру. К счастью, в ней никого не было. Как потом выяснилось, ребенок находился у соседей в доме через дорогу.

Еще раз убедившись, что в квартире никого нет, пожарные быстро остановили распространение огня по деревянному строению, после чего пожар был ликвидирован полностью.

Огнем была повреждена одна комната на площади 20 квадратных метров. По какой причине произошел этот пожар, сейчас устанавливают специалисты.

Еще один пожар в Суоярви произошел днем ранее. В субботу, 8 июля, ранним утром по неизвестной причине в 5-этажном жилом доме на улице Кайманова в 04 часа 55 минут загорелась квартира.

Огнем были повреждены стена и имущество на общей площади три квадратных метра.

В ходе тушения пожара были спасены два человека, еще 10 человек были эвакуированы из опасной зоны задымления. // фото: www.freepik.com