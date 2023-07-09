Два авто с прицепами столкнулись в Карелии, пострадал водитель

Утром 9 июля на выезде из карельской столицы произошло жесткое ДТП. Очевидцы разместили фотографии в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Автор написал, что сфотографировал последствия аварии в 11:49 в воскресенье. На снимке видно, что врезались друг в друга два автомобиля с прицепами.

- «Семерка» совсем разбитая,

- написал один из комментаторов.

Другие рассказали, что водителя одной из машин зажало в салоне, на место ЧП приезжала «скорая», работали спасатели. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте