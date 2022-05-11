Женщина дома упала с инсультом и не смогла открыть врачам «скорой»

Социальный работник в Сортавале пришла навестить свою подопечную и обнаружила, что женщине плохо. Она была так слаба, что не смогла открыть дверь, сообщили в Карельской республиканской поисково-спасательной службе.

Сотрудница социальной службы предположила, что у женщины случился инсульт. Хозяйка упала, попасть в квартиру, чтобы оказать помощь, было невозможно.

Пришлось вызывать спасателей. На место ЧП выехал Сортавальский поисково-спасательный отряд. Дверь вскрыли, пострадавшую передали врачам скорой помощи. // Фото: www.dailyadvent.com