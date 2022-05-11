Домашние ротвейлеры загрызли гостившую у дедушки 10-летнюю девочку

Школьницу, которая гостила в Крыму у дедушки, насмерть растерзали его собаки. Это случилось 10 мая в поселке Советский, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Две девочки, 14 и 10 лет, приехали к деду на несколько майских выходных. Мужчина живет в частном доме и держит в вольере двух ротвейлеров.

Младшая внучка вышла погулять во двор, там в это время на свободе находились собаки. Они накинулись на малышку и буквально растерзали ее. Девочку с рваными ранами тела, головы и лица увезли на «скорой». Но она умерла в больнице, когда ей делали операцию.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Что делать с ротвейлерами, будут решать вместе с ветеринарами. Проверку ведет прокуратура. // Фото: Alexas_Fotos/ pixabay.com