Женщина делала маникюр и заразилась ВИЧ

Женщина узнала о своем диагнозе, когда попала в стационар инфекционной клинической больницы в Пскове с другим заболеванием. В ходе обычного обследования анализ на ВИЧ-инфекцию дал положительный результат. Никаких симптомов вируса на тот момент не проявлялось, и женщина о нем не подозревала, сообщили в медицинском учреждении.

Эпидемиологическая служба провела расследование. Оказалось, что россиянка регулярно делала маникюр. Предположительно, она заразилась ВИЧ при проведении очередной процедуры. Других возможных причин заражения выявлено не было

Женщина призналась, что никогда не интересовалась у мастера способами обработки инструментов. Ее выписали из стационара и направили к специалистам центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями. Она будет находиться под амбулаторным наблюдением и проходить лечение. // фото unsplash.com/ Stefan Lehner