23 октября 2024, 18:24
Проект «Маршрут движения» для детей с плоскостопием начался в Карелии
Проект объединил 30 детей с плоскостопием и их родителей
«Берегите не только честь смолоду, но и ноги», - советуют специалисты. В Карелии стартовал благотворительный проект «Маршрут движения».
Проект объединил 30 детей с плоскостопием и их родителей. В программу входят также встречи и обучение родителей по тейпированию. Это для Карелии еще довольно новое направление в реабилитации и терапии.
«Невылеченное детское плоскостопие приводит к серьезным проблемам со здоровьем уже в зрелом возрасте»,
- говорит Татьяна Сорос - специалист по тейпированию.
А если у вас или у вашего ребенка плоскостопие, но вы не попали в этот проект, организаторы записали видеоуроки и мастер-классы.
На занятии для босоногих детей побывали Марина Бедорфас и Евгений Евдокимов. // Видео: телеканал «Ника плюс».