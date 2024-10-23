Проект «Маршрут движения» для детей с плоскостопием начался в Карелии

«Берегите не только честь смолоду, но и ноги», - советуют специалисты. В Карелии стартовал благотворительный проект «Маршрут движения».

Проект объединил 30 детей с плоскостопием и их родителей. В программу входят также встречи и обучение родителей по тейпированию. Это для Карелии еще довольно новое направление в реабилитации и терапии.

«Невылеченное детское плоскостопие приводит к серьезным проблемам со здоровьем уже в зрелом возрасте»,

- говорит Татьяна Сорос - специалист по тейпированию.

А если у вас или у вашего ребенка плоскостопие, но вы не попали в этот проект, организаторы записали видеоуроки и мастер-классы.

На занятии для босоногих детей побывали Марина Бедорфас и Евгений Евдокимов. // Видео: телеканал «Ника плюс».