18 января 2022, 18:42
Жена в Пудоже пыталась убить мужа ножом, его чудом спасли врачи
Жительницу Карелии будут судить за покушение на убийство супруга
Женщина в Пудоже поссорилась с мужем и пыталась убить его. В итоге мужчина выжил, а она стала фигуранткой уголовного дела, сообщили в СУ СКР по РК.
Его возбудили по статье о покушении на убийство. Следователи считают, что именно этого хотела разъяренная дама.
Конфликт между супругами произошел 13 января в квартире, где они живут. В процессе ссоры женщина схватила нож и нанесла тяжелые ранения мужу. Он не умер только благодаря срочно оказанной квалифицированной медицинской помощи. // Фото: geralt/Pixabay.com