Жена в Пудоже пыталась убить мужа ножом, его чудом спасли врачи

Женщина в Пудоже поссорилась с мужем и пыталась убить его. В итоге мужчина выжил, а она стала фигуранткой уголовного дела, сообщили в СУ СКР по РК.

Его возбудили по статье о покушении на убийство. Следователи считают, что именно этого хотела разъяренная дама.

Конфликт между супругами произошел 13 января в квартире, где они живут. В процессе ссоры женщина схватила нож и нанесла тяжелые ранения мужу. Он не умер только благодаря срочно оказанной квалифицированной медицинской помощи. // Фото: geralt/Pixabay.com