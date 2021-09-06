Железнодорожный переезд в Беломорске временно закроют

На железнодорожном переезде станции Беломорск 9 сентября будут выправлять пути. Поэтому проезд по участку на 781-м километре временно ограничат, сообщили в официальной группе Беломорска ВКонтакте.

Переездной настил разберут к 11:00, а собрать должны в 19:00. Все это время движение автотранспорта через переезд к железнодорожному вокзалу будет осложнено.

Проезжать будет можно, но по временному настилу. Периодичность проезда составит раз в два часа небольшими в одностороннем движении.

В экстренных случаях проезд обеспечат, сказано в сообщении. В частности, будут пропускать автомобили полиции, скорой помощи, пожарные машины.

Эту информацию водителей просят учесть при планировании маршрутов следования 9 сентября. // Фото: источник