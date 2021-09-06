Водителям напомнили об изменении схемы движения с 6 сентября

С понедельника, 6 сентября, изменилась схема движения автотранспорта на пересечении Суоярвского шоссе и Лесного проспекта. Об этом водителям напомнили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

При движении по Лесному проспекту со стороны Древлянки теперь можно поворачивать налево с двух полос, а именно с левой и центральной. Проезд прямо осуществляется лишь по правой полосе.

На Суоярском шоссе частично демаркировали существующую разметку и нанесли новую, сообщили в ГИБДД.

Нововведения должны оптимизировать использование полос, то есть увеличить пропускную способность дороги и уменьшить образование заторов.

Водителей попросили быть внимательными на указанных участках, руководствоваться дорожными знаками и правилами ПДД. // Фото: источник