Железная дорога пополнила бюджета Карелии

550 миллионов рублей в виде налогов в бюджет Республики Карелия перечислило ОАО «РЖД» за I квартал 2025 года. Железная дорога является крупным и ответственным налогоплательщиком, сообщает сайт Октябрьской железной дороги.

Всего с начала года в границах Октябрьской железной дороги 4,2 млрд рублей перечислены в бюджеты субъектов РФ.

ОАО «РЖД», являясь крупной инфраструктурной и социально-ориентированной компанией, уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ, принимает активное участие в социальной и экономической жизни и развитии регионов. © «Петрозаводск говорит»