27 апреля 2025, 12:56
Железная дорога пополнила бюджета Карелии
ОАО «РЖД» является крупным и ответственным налогоплательщиком
Фото: Птз Говорит
550 миллионов рублей в виде налогов в бюджет Республики Карелия перечислило ОАО «РЖД» за I квартал 2025 года. Железная дорога является крупным и ответственным налогоплательщиком, сообщает сайт Октябрьской железной дороги.
Всего с начала года в границах Октябрьской железной дороги 4,2 млрд рублей перечислены в бюджеты субъектов РФ.
ОАО «РЖД», являясь крупной инфраструктурной и социально-ориентированной компанией, уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ, принимает активное участие в социальной и экономической жизни и развитии регионов. © «Петрозаводск говорит»