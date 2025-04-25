Центробанк принял решение по ключевой ставке. В пятницу 25 апреля совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

В Центробанке отметили, что инфляционное давление снижается, хотя остается высоким. Рост внутреннего спроса все еще опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. При этом экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста.

В ЦБ ожидают, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Этому будет способствовать охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность. © «Петрозаводск говорит»