На Кондопожском ЦБК ввели в эксплуатацию новый участок ж/д путей

«Карелия Палп» – группа компаний лесопромышленного комплекса сообщила об итогах и планах сотрудничества в ходе пресс-тура по объектам транспортной инфраструктуры Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината (входит в состав группы компаний).

Так, в конце 2022 года Карелия, а именно – станция Нигозеро, стала отправной точкой для поезда, доставившего продукцию Кондопожского ЦБК в Индию. В 2023 году компании-партнеры обеспечили возросший грузопоток бумажной продукции в Китай. А в 2024-м не только продолжили наращивать поставки в Поднебесную, но и подготовили инфраструктуру для увеличения составности поездов с продукцией «Карелии Палп», направляющихся в Китай через Забайкальск.

Импульс для нового витка развития транспортной инфраструктуры Республики Карелия был дан в апреле 2021 года, когда регион и компания «Российские железные дороги» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривал инвестирование в реконструкцию имеющихся станций. В их число вошла и станция Нигозеро, обслуживающая пути необщего пользования Кондопожского ЦБК. И в 2024 году ее пути удлинили до 1050 метров, что позволило организовать прием-отправление грузовых поездов составностью в 71 вагон.

Параллельно в 2024 году были начаты работы по реконструкции ж/д полотна на территории Кондопожского ЦБК.

Мы понимали, что такое требование рано или поздно будет озвучено, и были готовы к его исполнению. Работы выполнила компания «Кареллестранс» – транспортный актив «Карелии Палп». В начале 2025-го мы получили разрешение и начали эксплуатацию поездов увеличенной составности в 71 условный вагон в направлении станции Забайкальск, что на 14 больше прежнего,

– сообщил заместитель генерального директора «Карелии Палп» по цепочке поставок Петр Стратула.

Общая протяженность железнодорожного полотна по территории КЦБК теперь составляет немногим более 24 км. Длина нового участка равна порядка 0,6 км.

Совместно с РЖД нам удается решать, и тактические, и стратегические задачи. Ежедневно мы отгружаем по одному составу с бумагой, а это 62 крупнотоннажных контейнера. В месяц из Кондопоги отправляются порядка трех десятков контейнерных поездов,

– отметил Петр Стратула.

Реализованный при содействии Октябрьской железной дороги проект дал «Карелии Палп» возможность уверенно продолжить поставки продукции Кондопожского ЦБК в страну, являющуюся для нее основным рынком сбыта, а также позволил сократить затраты и получить экономию времени эксплуатации локомотивов.

Цифры говорят за себя: по данным ОЖД (опубликованным в РБК РК), в 2024 году Карелия стала второй по итогам семи месяцев по погрузке на Октябрьской железной дороге, тогда всего было погружено 15,5 млн тонн. Причем масса лесных грузов в этом объеме выросла в 1,4 раза (446,2 тыс. тонн), а прирост бумаги составил 1,2 раза (42,8 тыс. тонн). В январе 2025-го Карелия вновь оказалась в тройке лидеров по погрузке, уступив лишь Белгородской области.