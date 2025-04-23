23 апреля 2025, 21:30
Стало известно, как изменятся пенсии в 2026 году
Индексация пенсий россиян в будущем году, как предполагается, снова пройдет в два этапа
Фото: Птз Говорит
Индексация пенсий пройдет в 2026 году в два этапа: в первых числах февраля и апреля, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин. Об этом сообщает Финансы Mail.
«В 2026 году планируется провести индексацию в два этапа: первая — с 1 февраля с учетом уровня инфляции за прошедший год, а вторая — с 1 апреля, принимая во внимание рост фонда оплаты труда. Предварительные параметры индексации на 2026 год — 4 процента и 2,3 процента соответственно»,
— сказал парламентарий.
Чаплин уточнил, что это лишь предварительный прогноз, а окончательные цифры будут зависеть от фактических показателей инфляции и экономического роста. © «Петрозаводск говорит»