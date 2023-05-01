Желающие полюбоваться видом с горы Сампо с 1 мая платят за это

С сегодняшнего дня вход на гору Сампо стал платным. Об этом предупреждали ранее, но уверяли, что бесплатная альтернатива тоже будет. Наш корреспондент убедился, что это не совсем так.

Миновать установленную в туристическом месте кассу не удалось. Без билета можно было пойти лишь по пешеходной тропе, ведущей в никуда.

Верхнюю пологую часть скалы, где можно насладиться видом, огородили. Здесь установили скульптуры, большое кантеле, на котором можно поиграть.

На кассе можно купить ленточки желаний. Но вниз без билета не спуститься, старая лестница пришла в негодность.

На поляне внизу производятся какие-то вырубки.

Ранее предполагалось, что арендатор «Ваша Карелия» просто облагородит площадку, а зарабатывать будет за счет дополнительных услуг.

В итоге прайс для всех – 250 рублей за вход, для жителей Карелии – 150 рублей. Есть льготные категории, в том числе это участники СВО. // фото: Катерина Барсова»/Петрозаводск говорит»