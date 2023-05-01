01 мая 2023, 14:08
Холодную воду отключили 1 мая в Пудожском районе
Из-за необходимости очистки фильтров люди на праздник остались без водоснабжения
Днем 1 мая, в понедельник, холодную воду отключили в Пудожском районе. Ее подачу прекратили до вечера, сообщили в группе администрации ВКонтакте.
- В связи с возникшей необходимостью проведения работ по очистке фильтров подача ХВС будет приостановлена до 17.00,
- сказано в информации.
Напомним, проблемы с водой пудожане испытывают уже давно. Они категорически недовольны ее качеством и требуют очищать, как положено. //фото: RonPorter/pixabay.com