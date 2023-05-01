О мошенниках жителей Карелии предупредил сам Вяйнямёйнен

Сотрудники правоохранительных органов нашли необычный способ напомнить населению об опасности мошенничества. В группе МВД Карелии ВКонтакте разместили картинки с героями эпоса «Калевала».

Аферисты регулярно обманывают жителей республики, хотя людей не менее регулярно предостерегают об опасности. И вот придумали новый метод – подключили персонажей карело-финских легенд.

Теперь они предупреждают о возможности попасть на удочку дистанционных мошенников.

В частности, на одной картинке Вяйнямёйнен советует: «Если незнакомец по телефону ведет разговор о деньгах - кладите трубку!»

Также мудрый главный герой эпоса призывает не верить всему, что говорят по телефону о счетах в банке. // фото: МВД Карелии/ВКонтакте