01 мая 2023, 12:10
О мошенниках жителей Карелии предупредил сам Вяйнямёйнен
Правоохранители придумали оригинальный способ еще раз рассказать об опасности обмана
Сотрудники правоохранительных органов нашли необычный способ напомнить населению об опасности мошенничества. В группе МВД Карелии ВКонтакте разместили картинки с героями эпоса «Калевала».
Аферисты регулярно обманывают жителей республики, хотя людей не менее регулярно предостерегают об опасности. И вот придумали новый метод – подключили персонажей карело-финских легенд.
Теперь они предупреждают о возможности попасть на удочку дистанционных мошенников.
В частности, на одной картинке Вяйнямёйнен советует: «Если незнакомец по телефону ведет разговор о деньгах - кладите трубку!»
Также мудрый главный герой эпоса призывает не верить всему, что говорят по телефону о счетах в банке. // фото: МВД Карелии/ВКонтакте