К лету в России дорожают купальники

К лету в России активно дорожают купальники, без которых летний отдых невозможен. Растут продажи: в апреле – на треть. С ним растут и цены: в среднем за купальник теперь отдают 2411 рублей, или на 13 процентов больше, чем год назад. Об этом пишет РИА Новости, по заказу которого было проведено соответствующее исследование «Чек Индекс» и бельевой сети «Дикая орхидея».

«Средний чек покупки купальников по стране составил 2411 рублей, на 13% выше уровня прошлого года. Число покупок выросло в сравнении год к году на 24%. В Москве купальники приобретают в среднем за 3646 рублей, что на 1% ниже, чем год назад. Число покупок в столице выросло за год на 36%»,

- привели данные аналитики.

В топе продаж, по данным авторов исследования, - слитные купальники с ассиметричными вырезами, двусторонние модели, а также варианты с высоким вырезом бедра. В цветовой гамме чаще всего выбирают золотистые, зеленые в неоновых оттенках, а также варианты в анималистичных принтах.

Эксперты отмечают, что повышенный спрос фиксируется в ценовом сегменте от 2 до 5 тыс. рублей, где более широко представлены отечественные бренды. Вместе с тем, сохраняется интерес на импортные марки, прежде всего итальянские. // Фото: senivpetro / Freepik