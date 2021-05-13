Жаркая летняя погода сохранится 13 мая в Карелии

Сегодня, 13 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +18, +20°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, на севере юго-западный умеренный. Температура воздуха +18, +23°С, местами до +26°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +23, ясно.

В Сегеже до +19, ясно.

В Сортавале до +19, ясно.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Фото astrakhan-24.ru