В четверг воздух в Карелии прогреется до плюс 26

Завтра, 13 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +18, +20°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, на севере юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +5, +10°С, местами до +2°С, днем +18, +23°С, местами до +26°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ожидается до +23, ясно.

В Сегеже до +19, ясно.

В Сортавале до +19, ясно.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Фото novosti-saratova.ru