Жарить еду на кокосовом масле призвали жителей Карелии

Почему жареные продукты вредны, знают далеко не все люди. Дело в масле, объяснил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

При температуре более 100 градусов содержащиеся в нем полезные жирные кислоты Омега-6 и Омега-3 преобразуются в токсические вещества. Поэтому жарить вреднее всего на тех маслах, в которых больше таких кислот – подсолнечном, кукурузном, кунжутном и оливковом.

- Токсичные соединения, которые появляются во время жарки на таком масле, выступают в форме свободных радикалов, которые разрушают наши клетки, ткани и органы. Благодаря им скорость изнашивания всех органов ускоряется в несколько раз, а процесс старения организма происходит в десятки раз быстрее. Простыми словами они зашлаковывают организм, оседая на стенках сосудов, делая их хрупкими и уязвимыми,

– заявил Охлопков.

Он посоветовал выбрать менее вредное масло - кокосовое. Оно единственное не разрушается при нагреве и не становится ядовитым. // фото: freepik.com