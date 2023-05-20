Три приводящих к онкологии опасных продукта назвала эндокринолог

Три провоцирующих развитие онкологии продукта назвала эндокринолог Зухра Павлова. Врач рассказала в своем канале в Telegram, что нужно убрать из своего рациона.

Навсегда отказаться следует от всевозможных соусов и маргаринов. Их нужно в принципе убрать из меню, а не просто сократить употребление. Особенно опасно жарить на них или запекать с ними.

Например, в майонезе врач не видит вообще ничего полезного. Он вступает в реакцию гликирования с продуктами. А синтез конечных продуктов гликирования - один из важнейших факторов старения.

То есть маринованная в майонезе и потом запеченная в духовке курица обладает полным набором компонентов, запускающим рак.

С этим связывают сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, метаболический синдром, онкологию и сахарный диабет.

На втором и третьем месте по вредности находятся оливковое масло и бальзамический уксус либо соус. // фото: fotolia.com